Twee mannen opgepakt in Harderwijk

Nijkerk richt zich met harten­kreet tot premier Rutte: ‘Dringend behoefte aan perspec­tief’

Het water staat ondernemers aan de lippen, er is dringend perspectief nodig. Winkels zouden op korte termijn bijvoorbeeld weer open kunnen gaan door te werken met een afspraaksysteem. Dat schrijft de gemeente Nijkerk in een brief , die is gericht aan premier Mark Rutte. ‘Het draagvlak voor de maatregelen erodeert’.

7 januari