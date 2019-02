Tweede dwangsom dreigt voor Ermelose eendenslachter

Groot deel stemloka­len in Putten ontoeganke­lijk voor invalide kiezer

2 februari Zit je in een rolstoel, dan kun je op 20 maart bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Putten in 5 van de 13 stemlokalen niet terecht. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente, naar aanleiding van een wijziging van de Kieswet.