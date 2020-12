Tweede wolf gezien op de Zuid-Veluwe, nachtelijke wandeling staat op camera

video & poll ‘Nieuwe’ wolvin blijkt welpje van roedel op Noord-Veluwe: Gelderland nu echt dé wolvenpro­vin­cie van het land

9 september De wolvin die zich op de zuidelijke Veluwe tussen Apeldoorn en Arnhem lijkt te gaan vestigen is afkomstig uit de roedel op de Noord-Veluwe. Dat blijkt uit dna-onderzoek. Het is daarmee de eerste puur Nederlandse wolf, geboren en getogen op de Veluwe. ,,Ach ja, dat heb je in de provincie met de meeste natuur’’, zegt ‘wolvengedeputeerde’ Peter Drenth. Al is het nog wel even afwachten of de wolvin ook echt blijft.