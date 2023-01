Uddelermeer heet vanaf 1 april Buitenplaats Het Loo: ‘Vlees op je bord kan geschoten zijn door de koning’

Ziekenhuis Harderwijk haalt opgelucht adem: even geen operaties van tafel, ondanks griepgolf

Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad is blij dat het op dit moment geen operaties meer hoeft uit te stellen. Vrijdag en maandag gebeurde dat nog wel, maar de instroom van grieppatiënten viel afgelopen weekend mee. Wel blijft door de griepgolf de druk op de ziekenhuizen in de regio groot.

10 januari