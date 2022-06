Uit Ethiopië gevluchte Yosef groeide op in Putten en heeft eindelijk een paspoort: stel nu jouw vraag aan hem

Yosef Tekeste-Yermane groeide op in Putten. Daar woonde hij zes jaar totdat hij op 10 november 2001 uit huis gezet werd en in de illegaliteit belandde. Die dag stonden de deurwaarder en de politie voor de deur. Het bleek het startsein van een jarenlange strijd voor een paspoort voor hem en zijn gezin. Dat traject beschrijft hij uitgebreid in zijn boek In Holland staat een huis , dat deze week verscheen.

Recht op paspoort

Interview

In zijn boek vertelt Yosef over zijn leven zonder papieren en hoe hij de periode in Putten beleefde. Volgende week gaat de Stentor in Putten uitgebreid in gesprek met Yosef Tekeste-Yermane. Zat jij vroeger bij Yosef in de klas in Putten en wil je weten hoe hij die periode heeft ervaren? Of wil je van hem weten in welke omstandigheden hij destijds leefde?