Uitbraak norovirus Harderwijks ziekenhuis St Jansdal: zes patiënten in quarantaine

Darminfectie

Het norovirus is een uiterst besmettelijke darminfectie. Meestal duren de verschijnselen - overgeven, diarree - een paar dagen en dan volgt herstel. Inenten tegen het virus -zoals bijvoorbeeld bij een griepvirus- kan niet. Het is gewoon uitzieken geblazen. De buikgriep is in principe niet levensbedreigend. Alleen bij mensen met een heel zwakke gezondheid kan het gevaar opleveren. ,,En daar is in een ziekenhuis natuurlijk sprake van. Vandaar dat we hier met de grootst mogelijke voorzichtigheid mee omgaan. We houden alles scherp in de gaten en gaan er van uit dat we verdere verspreiding van de ziekte kunnen voorkomen.’’