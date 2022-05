Uitbreiding voor Elburgse hulp aan Oekraïne, maar stroom aan donaties droogt op: ‘Pot raakt leeg’

Kunstpro­test in Elburg van Russische makers tegen oorlog: ‘Je wil je vrienden helpen’

Russen en Oekraïners onder één dak samen aan het werk: het is nu bijna niet voor te stellen, maar het gebeurt regelmatig bij de Zandverhalen van Aad Peters in Elburg. De kunstenaars steunen elkaar in deze oorlogstijd en komen met een stil en artistiek protest: ,,We staan achter het statement van de sculptuur.’’

14 april