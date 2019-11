Uitgebrand winkelpand in Putten wordt gesloopt; voorgevel met shovel naar beneden gehaald

Het ging om een leegstaand winkelpand, naast de HEMA in het centrum. De vlammen sloegen uit de ramen en boven het pand hingen dikke rookwolken. Nadat de brandweer het vuur onder controle had, bleek er van van pand weinig meer over en werd tot sloop besloten in verband met instortingsgevaar. Met shovels werden de muren omver gehaald. Het leegstaande brandpand stond op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor nieuwbouw van 16 appartementen.

Tijdens de brand was er even sprake van dat zich nog iemand in het pand zou bevinden, maar dit bleek niet zo te zijn, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De brandweer zette de straat af en ontruimde de Hema. Volgens Hema-exploitant Henk Sonnenberg ging het ontruimen zonder problemen. In de Hema is rook doorgedrongen via de tussenmuren. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio hebben die, voor zover hem bekend, geen water- of rookschade opgelopen. Over de oorzaak kan hij nog niets zeggen.