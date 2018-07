UITHarderwijk keert terug in het Hortuspark

Op zaterdag 1 september is de Hortustuin in de binnenstad van Harderwijk het podium voor allerlei openluchtvoorstellingen. De belangrijkste culturele instellingen presenteren zich, vooral met optredens. Het is de vierde reguliere editie van UITHarderwijk, dat sinds 2014 bestaat. In 2017 werd gekozen voor een andere opzet, door met een Engelse schoolbus langs drie wijken te rijden met optredens. Dat gebeurde eind september, in plaats van op de traditionele eerste zaterdag van september.

Afterparty

De UITmarkt 2018 heeft ook een afterparty, bij poppodium Estrado. Daar wordt spelen negen lokale popgroepen. Local Heroes heet dit initiatief, dat voor de tweede keer wordt georganiseerd. Ralf Leemeijer: ,,De belangstelling is zo groot dat we al genoeg deelnemers hebben voor een derde editie. Die gaan we in het voorjaar van 2019 houden. In de regio Harderwijk zijn heel veel popgroepen actief. De eerste editie in april 2018 duurde zelfs twee dagen. Dit keer is er ook een rapgroep bij.''