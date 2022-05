Uitslaande brand in Putten: schuur als verloren beschouwd

Dit Kamerlid is luis in de pels van het Dolfinari­um: ‘Minister moet veel strenger zijn voor deze recidivist’

Jarenlang was de Partij voor de Dieren (PvdD) een roepende in de woestijn. Haar aanhoudende kritiek op het Dolfinarium in Harderwijk werd nauwelijks serieus genomen in politiek Den Haag. Maar tijden zijn veranderd. Het zeezoogdierenpark ligt onder een vergrootglas en heeft van de minister te horen gekregen dat het roer radicaal om moet. ,,Het Dolfinarium heeft zijn beste tijd gehad’’, zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg.

14 mei