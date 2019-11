Uitslaande brand in winkelcentrum Putten onder controle

Dit is waarom de enige ijssalon van Heerde sluit

17:32 Waar moet Heerde voortaan een ambachtelijk ijsje halen? Na vijf jaar sluit ijssalon Gustoso. Het was een moeilijk besluit voor eigenaresse Wendy Veldkamp (55) uit Emst. ,,Maar 70 tot 80 uur per week werken is niet lollig op mijn leeftijd.”