Uitslaande brand verwoest chalet op camping de Heidehoek in Wezep

De brandweer werd om half een gealarmeerd voor de woningbrand. Toen de brandweer bij het campinghuisje aankwam, sloegen aan de achterzijde van het chalet de vlammen er al uit. De politie wist voor aankomst van de brandweer al de bewoners in veiligheid te brengen. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is het chalet volledig in de as gelegd.

Omdat de brand niet direct volledig uitslaand was, liepen omliggende chalets geen ernstig gevaar in de beginfase. De brandweer van Wezep riep de assistentie in van waterwagens uit Hattem en Oldebroek. De brand was na enige tijd onder controle en geblust. Wat de oorzaak van de brand is, kan op dit moment nog niet gezegd worden.

Eerdere branden

De camping wordt grotendeels bewoond door arbeidsmigranten uit Oost Europa. Op de camping zijn in het verleden al verschillende branden geweest. In mei 2010 ontstond er brand in een stacaravan, maar bleef de schade beperkt. Een maand later in juni 2010 brandde wel een stacaravan volledig af, hierbij vielen destijds twee gewonden. In april 2014 zorgde brand in een bankstel er voor dat een houten chalet door rook en water zware schade op liep. Enkele maanden later, in juli 2014, was er een steekpartij op de camping.