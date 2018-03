Uitstel Lelystad Airport krijgt niet overal applaus

Niet overal gaat de vlag uit nu de opening van Lelystad Airport met minimaal een jaar is vertraagd. De reacties in de omgeving van Harderwijk zijn meer timide. Gemeenten en ondernemers hebben begrip voor het besluit van de minister, maar hopen wel dat uitstel niet leidt tot afstel. Apeldoorn reageert daarentegen weer verheugd.

Lelystad Airport zou op 1 april 2019 van start gaan als overloopluchthaven van Schiphol. Door eerst 10.000 en op termijn 45.000 vluchten over te nemen, moet de nationale luchthaven worden ontlast. Tegen de plannen is de afgelopen maanden veel weerstand ontstaan, vooral in Oost-Nederland. Die regio krijgt te maken met laagvliegroutes en vreest voor veel overlast.

Begrip

Het Harderwijkse college van burgemeester en wethouders ziet de uitbreiding van de polderluchthaven nog altijd als een kans. ,,Maar we begrijpen het besluit van de minister", zegt wethouder Christianne van der Wal. ,,Zorgvuldigheid in het proces, ook voor de inwoners van onze regio, is heel erg belangrijk."

Tegelijkertijd ziet Harderwijk kansen op het gebied van recreatie en toerisme en werkgelegenheid. Daarom hoopt het college dat de uitbreiding van Lelystad Airport uiteindelijk wel doorgaat.

'Jammer'

De gemeenten Ermelo en Putten reageren in soortgelijke bewoordingen. Zij snappen het besluit, maar zien de uitbreiding van de polderluchthaven nog altijd als een kans.

Restaurant 't Nonnetje in Harderwijk, dat dankzij zijn twee Michelinsterren internationaal aanzien geniet, vindt het uitstel jammer. ,,Maar het zal ons voorlopig niet in de weg zitten, want over belangstelling hebben we niet te klagen", zegt eigenaar Robert-Jan Nijland. ,,We kunnen het ons veroorloven om geduld te hebben."

Dolfinarium

Ook het Dolfinarium in Harderwijk betreurt de vertraging. Het zeezoogdierenpark ziet Lelystad Airport als een kans om nieuwe doelgroepen aan te boren. ,,Maar het is vooralsnog slechts voor een jaar uitgesteld, dus dat valt te overzien", laat woordvoerder Taco Rietveld weten.

,,Het Apeldoornse college bestempelt het uitstel als logisch", aldus woordvoerder Toon Schuiling. De gemeente vindt het wel jammer dat de vliegroutes rond Apeldoorn nog niet verbeterd zijn. ,,Het lijkt er op dat deze routes nu niet omhoog kunnen of niet verlegd kunnen worden. Mocht dat daadwerkelijk het geval zijn, dan zal de opening van Lelystad Airport moeten worden uitgesteld tot na de herinrichting van het luchtruim."

Toerisme