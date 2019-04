Uitstoot Presswood Ermelo wel hinderlijk, maar niet schadelijk

Drugshande­laar met flinke portemon­nee opgepakt in Harderwijk: ‘Mooie vangst’

8:50 De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag naar eigen zeggen ‘een mooie vangst’ gedaan. Ze vatten in een horecagelegenheid in Harderwijk een man in de kraag voor de handel in drugs.