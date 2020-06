Uitzending Opsporing Verzocht levert 54 tips op over katapultschutter Wezep

Verpieter­de planten leven op in Ramonda's planten­asiel: ‘Weggooien is doodzonde, breng ze naar mij!’

14:00 Als je niet meer voor je hond of kat kunt zorgen, breng je 'm naar het dierenasiel. Maar waar moet je naar toe als je van je zieltogende sanseveria of verlepte vetplant af wil? Dan is de kliko toch vaak het lot van zo’n afgedankte groene huisvriend. ,,Doodzonde, breng ze naar mij!’’ zegt Ramonda Groen uit Ermelo, die in de plaatselijke kringloopzaak een plantenasiel startte.