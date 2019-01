UWOON: nieuwbouw Postlaantje begint in het voorjaar

In het plan komen 31 koopwoningen in verschillende prijsklassen en 31 sociale huurwoningen. De woningen zijn verdeeld over verschillende gebouwen, die samen een soort wijkje vormen. Na een ellenlange aanloop van zo'n vijftien jaar werd in 2018 het bestemmingsplan onherroepelijk en dat jaar zijn ook de omgevingsvergunningen verleend. Een tiental huishoudens in de directe omgeving kondigde onlangs aan die aan te vechten. Zij zien het plan van aanvang aan niet zitten. Te hoog, vinden ze. Daarnaast vrezen ze parkeeroverlast.