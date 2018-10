UWOON verandert huizen naar nul-op-de-meterwoningen

Hoe dat precies moet worden uitgevoerd, gaat de woningstichting proefondervindelijk uitvinden. Zo worden vanaf deze week acht woningen aan de Kozakkenkamp en de Hamburgerweg aangepakt. Eén van deze woningen is al klaar, de zeven anderen volgen op korte termijn. Vóór eind november zijn ze aanpast.

Het is het tweede project van UWOON, in een veel grootschaliger plan. Volgens woordvoerder Sonja de Vries is het op dit moment nog te duur om alle 8.600 huurwoningen van UWOON in Ermelo, Elburg en Harderwijk nul--op-de-meter te maken. ,,Maar we gaan nu experimenteren en kijken welke maatregelen goede effecten geven. Geleidelijk kunnen we dan andere woningen ook gaan aanpassen. In 2021 moeten alle woningen van UWOON een gemiddeld energielabel B hebben. Omdat de aanpassing naar nul-op-de-meter grote investeringen vraagt, moet daarover nog een beslissing worden genomen.''

Het is de bedoeling dat de acht nul-op-de-meterwoningen in Ermelo net zoveel energie gaan opwekken, als nodig is voor de verwarming van het huis en de energiebehoefte van het huishouden. De woningen krijgen zowel vloer-, dak- als gevelisolatie. Daarnaast krijgen de huizen zonnepanelen, een op duurzaamheid gericht ventilatiesysteem en een luchtwarmtepomp.

Infraroodverwarming

Dit is het tweede vergaande project van woningcorporatie UWOON in het verduurzamen van haar woningbezit. In september werd in Ermelo-West aan de Kievitstraat 17 door UWOON een andere voorbeeldwoning opgeleverd die ‘nul-op-de-meter’ is. Bij dit huis is de woningcorporatie nog een stapje verder gegaan, want de woning is gasloos en voorzien van infraroodverwarming en zonnepanelen.

Modelwoning

De Vries licht toe: ,,De gemeente Ermelo heeft besloten dat Ermelo-West de eerste wijk wordt in Ermelo die gasloos wordt gemaakt. De gemeente heeft UWOON gevraagd mee te denken. We zijn van plan om op termijn groot onderhoud te verrichten aan ruim 200 woningen in Ermelo-West. De woning aan de Kievitstraat is een proefproject, waarvan we hopen te leren welke toepassingen werken of welke maatregelen minder effectief zijn.''