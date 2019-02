UWOON zoekt naar ei van Columbus tegen burenoverlast

Onderzoek naar mysterieu­ze dood woonbootei­ge­naar Peter Peters (61) uit Harderwijk duurt nog maanden

9:01 Hoe is woonbooteigenaar Peter Peters (61) uit Harderwijk aan zijn einde gekomen? Het antwoord op die mysterieuze vraag zal nog maanden op zich laten wachten. Vorige week vond een visser zijn lichaam in het ruim van zijn woonboot in de haven van Harderwijk. Volgens de politie is nog maandenlang onderzoek nodig om zijn doodsoorzaak te achterhalen.