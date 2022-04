Vaassen schrikt op van waarschuwingsschot: ‘Je denkt aan een liquidatie’

Elburg wil ouderenmis­han­de­ling tegengaan: ‘Leed achter de voordeur voorkomen’

Hoewel er amper meldingen over binnenkomen, gaat de gemeente Elburg meer doen om ouderenmishandeling te voorkomen. Onderzocht wordt hoe groot de problematiek achter deze ‘blinde vlek’ is: ,,Wanneer we meer meldingen binnen krijgen dan kunnen we de problemen - en daarmee de mishandeling - beter tegengaan.’’

6:47