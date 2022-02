Vaassen viert weer carnaval, maar toch anders dan anders

video Enorme toename dode herten, zwijnen en moeflons op Hoge Veluwe: loopt er een tweede wolf rond?

Nationaal park De Hoge Veluwe heeft mogelijk een tweede wolf binnen de hekken. Het park zegt vanaf december een enorme toename te zien in kadavers van edelherten, zwijnen en moeflons en laat nu zelf dna-onderzoek uitvoeren naar de vraag of er twee wolven zijn. ,,Want we hebben ze nog nooit samen gezien.’’

17 februari