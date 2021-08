Vader van baby in Harderwijk aangehouden en onderzoek in woning na ernstig letsel kindje

Video Kringloop­win­kels Apeldoorn en Vaassen floreren sinds opheffing lockdown: ’Mensen kopen niet lukraak meer alles nieuw’

7:30 Na de sluiting van enkele maanden door de lockdown, gaat het kringloopwinkels in Apeldoorn en de Veluwe voor de wind. Er is zelfs sprake van een omzetstijging van 25 procent bij Stilema in Vaassen en Dorcas in Apeldoorn. ,,Als kringloopwinkel genieten we sympathie”, zegt Eppo Gutteling van Stilema.