Vakantiegebied Veluwe zit in de lift

Toeristisch gezien gaat het de Veluwe voor de wind. Op alle fronten scoort het gebied. Daardoor is er werk aan de winkel. ,,Nog altijd hebben veel restaurants in onze regio alleen Nederlandse menukaarten. Dat moet echt veranderen.''

Afgelopen januari werd al bekend dat het gebied vorig jaar de populairste vakantiebestemming van Nederland was. Nu is uit onderzoek ook nog eens gebleken dat de Veluwe de bekendste en hoogst gewaardeerde streek is, op de voet gevolgd door het Waddengebied en Zuid-Limburg. In hotel De Heerlickheijd in Ermelo werd gisteren de derde editie van het Veluwe Congres gehouden. Deze jaarlijkse bijeenkomst is bedoeld voor Veluwenaren die op de een of andere manier te maken hebben met toerisme en recreatie.

Gunstig

Vooral dankzij de inbreng van Herre Dijkema, directeur van promotiebureau VisitVeluwe, draaide het uit op een goednieuwsshow. De Arnhemmer mocht de resultaten van een merkenonderzoek presenteren, dat was uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand Consultancy. En die bleken dus zeer gunstig uit te pakken voor de Veluwe.

Volledig scherm Herre Dijkema, directeur van VisitVeluwe. © Rolf Hensel

,,Vrijwel alle Nederlanders kennen de Veluwe'', aldus Dijkema. ,,En dat niet alleen, ze onderschrijven ook het belang van het behoud van het gebied en waarderen het ook. Vooral dat laatste is erg belangrijk. Want iedereen kent de Achterhoek, maar uit het onderzoek van Beerda blijkt dat betrekkelijk weinig ondervraagden het gebied kunnen waarderen.''

Goed nieuws

Waardering leidt er volgens Dijkema namelijk toe dat regio sneller wordt bezocht. ,,Dat laten de onderzoeksresultaten ook zien. Want van alle ondervraagden, gaf 42 procent aan de Veluwe binnen nu en jaar te willen bezoeken. Dat is voor ons natuurlijk goed nieuws.''

De Veluwe is dus populair. ,,Als we dat willen blijven, dan zullen we over de grenzen moeten kijken'', hield Dijkema zijn toehoorders voor. Het gros van de toeristen dat zijn vakantie doorbrengt op de Veluwe is afkomstig uit Nederland. ,,Maar daar valt weinig meer mee te winnen. Het aantal binnenlandse vakanties stagneert. Nederlanders kiezen steeds vaker voor een reis naar het buitenland. Een weekendje Milaan is immers zo geboekt.''

Vlamingen

De Veluwe moet de blik dus richten op de buitenlandse toerist. ,,En dan met name Duitsers en Vlamingen. De verwachting is dat ons land in 2030 op jaarbasis rond de 24 miljoen buitenlandse gasten trekt. Op dit moment zijn dat er nog 16 miljoen. Die groei wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door Duitsers en Vlamingen.''