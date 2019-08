‘Als u deze zomer op uw strandstoel zit, denkt u dan ook even aan mij?’ staat op de achterkant van de kaart. Welgeteld 615 van zulke kaarten werden door medewerkers van St Jansdal ondertekend. ,,Een week of drie zijn we alle afdelingen langs gegaan. Later zijn we terug gekomen om de ondertekende kaarten op te halen. De meesten met alleen een handtekening, maar op verschillende ook wel kreten", vertelt Ria van Beek die deel uitmaakt van het zeskoppige actiecomité.