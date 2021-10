Vakleerkrachten Interactie geven bewegingsonderwijs aan leerlingen van Ermelose basisscholen VPCO

Voorrang voor senioren in Harderwijk­se Marnix­straat, maar geen zekerheid voor omwonenden

30 september Senioren krijgen alsnog voorrang bij de toewijzing van nieuwe woningen in de Marnixstraat in Harderwijk. Toch zijn de appartementen niet uitsluitend beschikbaar voor deze doelgroep, zoals aanvankelijk wel de bedoeling was. Omwonenden twijfelen nog over deze aanpak.