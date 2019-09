Van 130 naar 120 op de Veluwe: wat scheelt dat?

Heerde en Wezep vol huizen en hotels met lokale Monopoly-variant

18:00 Een hotel aan de Berkenlaan? Of wat extra huizen langs de Kanaaldijk? Het kan allemaal in de Heerder versie van Monopoly. Bij supermarkt Plus Van den Hoven (vestigingen Heerde én Wezep) is het vanaf volgende week mogelijk te sparen voor de plaatselijke editie van het bekende bordspel. Vijf vragen daarover aan de bedrijfsleider, Yannick Rakhorst.