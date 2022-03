Van Delft Biscuits in Harderwijk biedt medewerkers via Talentmakelaar een plezierige werkomgeving

Moet brandweer Elburg straks vanwege bezuinigin­gen met blusauto voor natuurbran­den de binnenstad in?

De brandweer in Elburg moet in de toekomst wellicht een voertuig voor natuurbranden inzetten om een brand in de binnenstad te blussen. Door bezuinigingen bij de brandweer verdwijnt een blusauto uit de gemeente en daarmee gaat ook lokale kennis verloren. Hoe groot de gevolgen zullen zijn bij een brand in de vesting, is volgens het gemeentebestuur moeilijk in te schatten.

1 maart