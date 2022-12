Van der Wal over bedreigingen: ‘Als één van de kinderen zegt: mama ik wil dat je stopt, dan stop ik’

Woontorens van 70 meter toch in Harderwijk­se skyline?

Woontorens van 70 meter hoog komen mogelijk toch in de skyline van Harderwijk, langs de A28 of de N302 of in het woningbouwproject Nieuw Weiburg nabij het NS-station. Een deel van de gemeenteraad wil die optie openhouden terwijl 54 meter nu nog als maximum staat genoteerd.

