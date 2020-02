Van deze foto worden wolvenkenners wild: ‘Waarschijnlijk wéér welpjes, waanzinnig!’

Nunspeet denkt na over plaatsing camera's in de openbare ruimte

11:04 Moeten er beveiligingscamera's worden geplaatst in het centrum van Nunspeet? De politie ziet daartoe vooralsnog geen noodzaak, maar laat de keuze aan de lokale politiek. Volgende maand vergadert de gemeenteraad over cameratoezicht in de publieke ruimte.