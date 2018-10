Van Ermelo naar Enkhuizen is maar een kleine stap voor wethouder Esther Heutink

Dinsdag is ze geïnstalleerd, woensdagochtend is ze begonnen in Enkhuizen en vanavond (donderdag) krijgt ze een warm afscheid in Ermelo. Het werkzame leven lacht Esther Heutink weer toe. Want dat kreeg best wel een deukje, toen bleek dat haar partij - het CDA - na de verkiezingen onverwachts geen coalitiepartner werd. En Heutink dus niet opnieuw wethouder werd.