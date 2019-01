Van het gas af? Veluwse experts: ‘Even wachten kan soms geen kwaad’

Harderwijk­se Bibi wil Gelderse misstitel

22 januari De Harderwijkse Bibi van Ark behoort tot de dertig meiden die hopen dat ze op 30 maart tot mooiste van Gelderland worden gekroond, tijdens de verkiezing tot Miss Teen of Gelderland en Miss Beauty of Gelderland. Ze werd zondag geselecteerd voor de finale, tijdens een castingdag met 120 deelnemers in De Cantharel in Apeldoorn.