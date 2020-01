Van markthal naar modemall in Epe: modezaak Kuijt groeit tegen de klippen op

LIVE | Houden ‘onze’ sterrenres­tau­rants hun Michelin­ster­ren?

9:24 Blijven De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen fier aan kop staan met hun drie Michelinsterren? En welk restaurant krijgt een derde ster, nu De Leest in Vaassen afgelopen december definitief de deuren sloot en drie sterren inleverde? De spanning stijgt onder chefkoks en hun teams. De Stentor is er live bij.