Van Urker kotterdrama tot crematie moeder gezin Ruinerwold: Dit zijn de 9 meest gelezen verhalen van 2019

Het jaar 2019 was een jaar waarin ontzettend veel gebeurde, maar welk nieuwsfeit werd het afgelopen jaar het meest gelezen? De ontdekking van het schuilgezin in Ruinerwold was bijvoorbeeld wereldnieuws.

Maar dit jaar draaide het niet alleen maar om het ontdekte schuilgezin in Ruinerwold. Het auto-ongeluk van John Stegeman hield voetballiefhebbers in Deventer, Zwolle en ver daarbuiten bezig. Verder kwam er veel nieuws van Urk met een bestorming van een gezin, een vuurwerkbom die een huis verwoestte en een gezonken kotter waarbij twee dorpsgenoten het leven lieten. Speciaal voor jullie maakten wij een overzicht. Dit zijn de negen meest gelezen verhalen uit 2019.

Volledig scherm Bloemen bij het vissersmonument op Urk nadat de lichamen van de twee Urkers werden gevonden. © Foto Freddy Schinkel

9. Goede vriend van omgekomen Urker visser: ‘Als ze niet in die kotter waren gevonden, dan was het drama compleet geweest

Een Urker kotter ging eind dit jaar ten onder op de Noordzee, ter hoogte van Texel. Twee Urkers lieten bij de scheepsramp het leven. Onze verslaggever stuitte op de dag dat de lichamen werden gevonden op een goede vriend van een van omgekomen Urkers. Als eerbetoon aan zijn omgekomen goede vriend deelde de Urker zijn verhaal.

Volledig scherm Hulpdiensten bekommeren zich om de inzittenden bij het ongeluk in Lelystad. © AS Media

8. Drama in Lelystad: jongetje (4) en opa overlijden bij ernstig ongeluk

Bij een ernstig ongeluk in Lelystad kwam eind november een 4-jarig jongetje en zijn 67-jarige opa om het leven. De 63-jarige vrouw van de man, die ook in de auto zat, raakte zwaargewond. Een 26-jarige bestuurder van een betrokken Range Rover is aangehouden. De opgepakte man werd kort na het ongeluk vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.

Volledig scherm Wiljan zoekt naar de vrouw die naar hem zwaaide op de A28 bij Zwolle. © Google Streetview / Privéfoto

7. Welke blonde vrouw zwaaide naar Wiljan (21) op de A28 bij Zwolle: ‘Het was heel bijzonder’

Een zoektocht na een romantisch moment op de snelweg deed het hart van menig lezer sneller slaan. Wiljan Keijl uit Oldebroek deed deze zomer een oproep op social media, want wie was de vrouw die hem vanuit een andere auto recht in de ogen aankeek en vervolgens zwaaide? Daags het verschijnen van dit artikel claimden veel vrouwen de blondine te zijn, maar de ware zat er vooralsnog niet tussen.

Volledig scherm Bloemen langs de A1 bij Deventer op de plek waar in april vier jonge mannen om het leven kwamen bij een verkeersongeval. © NewsUnited

6. Doden door ongeluk op A1 bij Deventer zijn vier jonge mannen

Brandon Leatemia, Damian Echter, Ömer Dogan en Jeroen van Beek uit Apeldoorn kwamen eind april terug van een feestje in Enschede. Een kwartiertje van huis sloeg het noodlot toe. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste in de berm op de metalen constructie waar matrixborden aan hangen. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De vier Apeldoorners lieten bij het ongeluk het leven.

Volledig scherm Bij het ongeluk reed PEC Zwole-trainer John Stegeman (inzet) zijn auto total loss. © Rens Hulman / BSR Agency

5. Dronken PEC Zwolle-trainer Stegeman aangehouden na verkeersongeluk

PEC Zwolle-trainer John Stegeman veroorzaakte begin september een eenzijdig verkeersongeluk in Apeldoorn. De trainer bleek onder invloed van alcohol en moest zijn roze papiertje inleveren. In de week na de crash ging hij bij een avond van de businessclub door het stof. De oefenmeester kreeg van justitie ‘een forse geldboete’ en werd door de club ook gestraft.

4. Aangrijpend: jongetje in auto dronken vader op A28 kan niet naar zijn moeder. Die zit in een tbs-kliniek

Het verhaal van een agente over een 5-jarig jongetje in een auto op de A28 bij Zwolle raakte veel lezers. De stomdronken vader van het jongetje reed met een slakkengang al slingerend over de snelweg. Het jongetje kreeg van de agenten een milkshake.

Volledig scherm De toegangsweg van begraafplaats Kranenburg. © eigen foto

3. Crematie moeder Ruinerwold gezin staat bij crematorium in Zwolle te boek als ‘bijzonder dossier’

De crematie van de in 2004 overleden moeder van het verborgen gezin in Ruinerwold werd door de familie destijds voor de buitenwereld strikt geheim gehouden. Lange tijd was onduidelijk waar de vrouw, die stond ingeschreven onder de naam Hye Jin Moon, was gebleven. Na de inval in de boerderij deden de wildste geruchten de ronde over de vrouw. Zij zou begraven liggen in de tuin in Ruinerwold of in Hasselt, waar het gezin tot 2004 woonde. Van die spookverhalen bleek niets te kloppen.

Volledig scherm Stemmen tellen op het Gemeentehuis van Apeldoorn. © Rob Voss

2. Provinciale verkiezingen - Bekijk hier de uitslagen in jouw gemeente

Nederland ging eind maart naar de stembus voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Nadat de stembussen waren gesloten wachtte men vol spanning op de uitslagen. Onze uitslagenkaart werd die avond massaal aangeklikt.

Volledig scherm De vindplaats van het lichaam in Nijbroek. Het lichaam werd gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Loes (18) uit Epe. © News United / Stefan Verkerk