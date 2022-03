Vandalen steken speeltuin in brand in ’t Harde: omwonenden helpen brandweer

De speeltuin wordt sinds kort opgeknapt en vernieuwd. Daarbij zijn nieuwe kunstgrasmatten onder de speeltoestellen gelegd. De brand is ontstaan in de kunststof ondervloer.

Insectenhotel bij basisschool in ’t Harde op één avond twee keer in de hens: ‘Gaan uit van brandstichting’

De Parel

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat de school te maken krijgt met brandstichting in een schoolvakantie: in de herfstvakantie is er tot tweemaal toe brand gesticht in het insectenhotel vlakbij de speeltuin.