Vanuit je luie stoel op zoek naar archeologische schatten op de Veluwe

De afgelopen jaren is heel Nederland opnieuw in kaart gebracht, vertelt Eva Kaptijn van Erfgoed Gelderland. ,,Een vliegtuig is over het hele land gevlogen en heeft door middel van laserstralen hoogtekaarten gemaakt, zogenaamde LiDAR-kaarten. Die laserstralen gaan door de meeste vegetatie heen en kaatsen pas terug als ze de grond raken.’’ Waar dichte braamstruiken, varens of bomen voorheen het beeld verstoorden, ontstaat nu een veel nauwkeuriger beeld van het aardoppervlak. En dat is voor archeologen razend interessant. ,,Zeker op de Veluwe, waar je uitgestrekte natuurgebieden hebt die lang onverstoord zijn gebleven, ontdekken we nieuwe archeologische resten.’’