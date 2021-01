Varend erfgoed in Harderwijk en Elburg loopt gevaar, botterstichtingen luiden de noodklok

Nog nieuw te bouwen Elburger ‘TechLab’ is nu al te klein

22 januari Met een eenvoudige hamerslag geeft de Elburger politiek maandagavond groen licht voor een subsidie van 150.000 euro voor de bouw van een ‘TechLab’ bij het Nuborgh College in diezelfde gemeente. Bedoeld om leerlingen in de regio tussen vier en achttien jaar oud te interesseren voor werk in de techniek – een initiatief dat zo succesvol is dat het pand eigenlijk al te klein is voor er ook maar een paal in de grond is geslagen.