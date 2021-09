Varken ontsnapt telkens vanwege lekkere eikels: 'Vandaag al drie keer weggelopen’

Schermkam­pi­oen Maxim uit Harderwijk gaat nu de strijd aan bij de senioren

17:12 Na zijn triomf in 2018 werd Harderwijker Maxim Zewe op 18 september in zijn laatste wedstrijd bij de junioren opnieuw Nederlands kampioen schermen. Een week na ‘Alkmaar’ was hij alweer bij het NK senioren in Ede.