Veel confetti bij oplevering eerste deel Oranjepark Ermelo

Het zorgcomplex is gerealiseerd op de plek waar ooit zorgcentrum Rehoboth stond. Ook de locatie van zorgcentrum De Dillenburg is onderdeel van die nieuwbouw. In de nieuwe buurt wonen straks jonge gezinnen en ouderen 'bewust samen'. Iedereen houdt een oogje in het zeil. Als het nodig is, helpen ze elkaar, is het idee. Alles wordt daar ook op ingericht. Het is naar voorbeeld van een bekend woonproject in het Duitse Liebenau, dat inmiddels op 25 plekken in dat land navolging krijgt.