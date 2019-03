Veel files tijdens ochtendspits in Oost-Nederland

Op de A28 richting knooppunt Hoevelaken was het vanmorgen weer traditioneel filerijden. Vanaf strand Horst sloten weggebruikers aan in de file. De vertraging is daar nog altijd een halfuur.Op diezelfde snelweg vond tegen 08.40 uur in de rijrichting Zwolle bij ‘t Harde een ongeluk plaats. Één rijbaan is momenteel dicht en hierdoor liep de vertraging al snel op tot ongeveer 30 minuten. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid.