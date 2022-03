Veel verkeersonveiligheid in Heerde, vooral klachten over wegen binnen bebouwde kom

Update In Epe fiksen ze het: binnen een paar dagen zes koren in een volle kerk, alles voor steun aan Oekraïne

In een paar dagen tijd zes koren, een kerk en helpende handen regelen voor een geldinzamelingsactie voor Oekraïne. In Epe kunnen ze het. Zes koren treden zaterdag op in de grote kerk en iedereen die door de deur wil, moet (minimaal) 5 euro betalen. Contant in de melkbus of per pin.

6 maart