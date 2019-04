Veel vlagvertoon bij ‘koninklijk bezoek’ in Harderwijk

Waarom Harderwijk?

,,Nou, da's toch niet zo moeilijk? Harderwijk heeft sinds vorig jaar een fantastische nieuwe passantenhaven, midden in een prachtige historische stad. We zoeken voor onze seizoensopening altijd een locatie waar voldoende plek is om circa tachtig boten kwijt te kunnen. We krijgen in Harderwijk het hele gedeelte vanaf de Vischpoortbrug tot de havenmonding tot onze beschikking. En dan ligt de stad ook nog eens mooi centraal in Nederland’’