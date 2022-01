Veelbesproken Van de Weerd stopt als burgemeester van Nunspeet: ‘Ben niet de verbinder die ik wil zijn’

Veluwse burgemees­ters geloven in hun inwoners

Nieuwjaarstoespraken van burgemeesters in volle gemeentehuizen zitten er ook dit jaar vanwege corona niet in, maar videoboodschappen blijken een redelijk alternatief te zijn. Het gaat over de pandemie, maar vooral over het belang van saamhorigheid. ,,Dat kunnen wij.’’

8 januari