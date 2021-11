Vegan Streaker strikes again in Dolfinarium: activist opgepakt bij verstoren dolfijnenvoorstelling

VIDEODolfijnenvoorstelling Oceania in het Dolfinarium werd gisteren verstoord door dierenrechtenactivist Peter Janssen, bekend als de Vegan Streaker. De activist uit Culemborg klom samen met een andere activist over het hek, sprong in het water en verstoorde de dolfijnenvoorstelling in Harderwijk.

Samen hielden ze borden omhoog met teksten als ‘Dolphins deserve to be free’. Janssen - die al een parkverbod op zak had vanwege een eerder incident - protesteerde tegen de voorstelling vanwege het voornemen van het Dolfinarium om twee walrussen, acht dolfijnen en twee zeeleeuwen naar een attractiepark in China te verhuizen.

Stilgelegd

De dolfijnenvoorstelling werd direct door het park stilgelegd. Algemeen manager Alex Tiebot: ,,Op 28 augustus heeft Peter Janssen al een parkverbod gekregen omdat hij een voorstelling verstoorde. Nu heeft hij dat verbod aan zijn laars gelapt.”

De dolfijnen zijn door de medewerkers van het Dolfinarium naar een ander bassin gebracht, vervolgens zijn de bezoekers naar buiten geleid. Volgens Tiebot raakten de dolfijnen in de stress: ,,Het is een heel vervelende ervaring geweest voor onze dieren en voor bezoekers. Toen Janssen in augustus de voorstelling verstoorde kregen we na die tijd veel telefoontjes en e-mails van mensen en kinderen die nog steeds nachtmerries hadden van dat moment.”

Goed verbergen

Volgens Tiebot is het ondoenlijk om Janssen en zijn mede-activisten al aan de poort tegen te houden. ,,Wij zijn geen Schiphol waar mensen gefouilleerd worden voor ze naar binnen mogen. Een activist kan protestborden goed verbergen in een rugzak. We trainen onze medewerkers op het herkennen van ongewenste bezoekers, er hangen foto’s bij de kassa, maar als je als activist goed je best doet, kan het zeker lukken om binnen te komen.”

Janssen zat eerder dit jaar een gevangenisstraf uit omdat hij brand stichtte bij een eendenslachterij in Ermelo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De Vegan Streaker verstoorde zondag een voorstelling van het Dolfinarium. © Bas Tijhaar

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.