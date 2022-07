Veilig Verkeer Nederland pleit voor snelheidsverlaging ‘levensgevaarlijke’ weg door Putten

Op dit moment is de Oude Rijksweg (N798) voor het grootste deel een tachtigkilometerweg. Op de kruising met de Hoofdlaan, waar veel ongelukken gebeurden, is de maximumsnelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur. VVN schreef een rapport over de N798 en vindt dat de bebouwde kom uitgebreid moet worden, zodat de maximumsnelheid op grotere gedeeltes van de weg omlaag gaat.