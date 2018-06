Vele opgebroken wegen Putten zorgen voor ergernis en onbegrip

De Voorthuizerstraat is al drie weken dicht vanwege een reconstructie. De drukbereden straat blijft nog de hele zomer afgesloten. Sinds 30 mei is nu ook de Harderwijkerstraat dicht. De Harderwijkerstraat is samen met de Voorthuizerstraat de belangrijkste doorgaande route van Harderwijk/Ermelo richting A1 bij Barneveld. De Harderwijkerstraat is nog pas kort geleden helemaal gereconstrueerd, maar er zijn nu herstelwerkzaamheden nodig.

Gemeentebelangen wil opheldering: ,,Na een hele lange periode dat de Garderenseweg, Van Oldenbarneveldsestraat en de Roosendaalseweg niet gebruikt konden worden, wordt onze gemeente opnieuw met wegafsluitingen geconfronteerd. Ineens is een deel van de Harderwijkerstraat, Voorthuizerstraat en de Stationsstraat opgebroken. De wegomleidingen zijn vaak niet duidelijk, er is veel overlast van weggebruikers die moeten omkeren, kortom onduidelijkheid troef. Kan voortaan het wegonderhoud meer gespreid worden zodat er maar 1 doorgaande weg per keer door wegonderhoud niet bereikbaar is?'', schrijft fractievoorzitter Robin Hoogendijk in een brief aan burgemeester en wethouders.