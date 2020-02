Veluwe blijft achter bij Nederlandse bevolkingsgroei; Harderwijk groeit juist uit haar voegen

JOUW REGIONIEUWS Gemist? Ciara veroor­zaakt miljoenen­scha­de, Bert van H. gepakt op Urk, Zwolse Prins Ratelband gezocht

10:45 De eerste storm met een naam in Nederland luisterde naar de vriendelijke vrouwennaam Ciara. De uitwerking was minder vriendelijk: ze veroorzaakte voor miljoenen euro’s schade, ook in onze regio. Verder werd afgelopen week de verdachte van de vuurwerkbom op Urk (Bert van H.) gepakt en wordt ‘Prins Ratelband’ van de Zwolse carnavalsvereniging De Sassenbonkers gezocht vanwege ontvoering van zijn 10-jarige zoontje.