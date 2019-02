Veluwe deels verlost van laagvliegroute Lelystad Airport

Er is door beide partijen gezocht naar een route die over minder bebouwd gebied loopt. Belangrijke voorwaarde hierbij betrof minder hinder voor de inwoners van de kernen. ‘Het is gelukt een route te ontwerpen die boven knooppunt Hattemerbroek loopt’, laten het ministerie en LVNL weten. ‘Het betreft de tijdelijke aansluitroute tot 2023 wanneer de herziening van het luchtruim is afgerond’.

,,Laat voor alles duidelijk zijn dat we als gemeenten hebben gezegd dat we deze laagvliegroutes niet willen”, zegt waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek namens de vier colleges. ,,Wij willen eerst een herziening van het luchtruim, zonder laagvliegroutes over of langs de kernen. Pas daarna is wat ons betreft ruimte voor de opening van Lelystad Airport.”

Zienswijzen

De Veluwse gemeenten willen ‘de landelijke rust op de Veluwe behouden en zijn daarom tegen de laagvliegroutes’. Snijder-Hazelhoff: ,,Daarom dienen wij als vier gemeenten gezamenlijk een zienswijze in tegen het nieuwe luchthavenbesluit dat nu ter visie ligt. Tegelijkertijd zijn we door het ministerie gevraagd om te kijken of een verbetering van de route mogelijk was. Met het Artillerie Schietkamp in de buurt is dat niet eenvoudig. Hier moeten de vliegtuigen omheen vliegen en tegelijk moet rekening gehouden worden met verschillende andere routes.”

Belangengroepen

Een vertegenwoordiging van belangengroepen krijgt nu de gelegenheid om de plannen in te zien en hierop een reactie te geven.

Vijftien gemeenten en de provincie Overijssel hebben intussen een zienswijze ingediend over het luchthavenbesluit dat momenteel ter inzage ligt. Ook de verkeersverdelingsregeling voor Schiphol nemen zij onder vuur. Overijssel en de gemeenten vragen zich af of de milieueffectrapportage nog wel juist is, nu de lijst met bestemmingen waarop kan worden gevlogen is vervallen.

Bekijk voor een volledig en gedetailleerd overzicht van de randvoorwaarden de zienswijzen hieronder.