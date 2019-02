Veluwe fel tegen uitbreiding Lowlands en DefQon1: eerst minder herrie

Zolang er nog nauwelijks aandacht is voor de geluidsoverlast die wordt ervaren op de Noord-Veluwe, mogen festivals Lowlands en DefQon1 niet de mogelijkheid krijgen om langer door te feesten. Dat stellen de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek in een gezamenlijke boodschap richting hun collega's in Dronten.

De gemeente Dronten werkt op dit moment aan een nieuwe omgevingsvergunning voor Walibi Holland, waarin ruimere mogelijkheden zijn opgenomen voor de meerdaagse festivals die worden gehouden op het evenemententerrein bij Biddinghuizen. Zo zou Lowlands op zaterdag twee uur langer door mogen gaan en krijgt dancefestival Defqon1 de vrijdag erbij als festivaldag en de donderdagavond als pre-party.

In een gezamenlijke verklaring laten de drie Noord-Veluwse gemeenten weten dat zij geen bezwaren hebben tegen de evenementen op zich. Het doel is dus niet om te voorkomen dat Lowlands en DefQon in de toekomst langer mogen doorgaan. Wat Nunspeet, Oldebroek en Elburg echter stoort is dat de gemeente Dronten te weinig oog heeft voor de belangen van de inwoners van de Noord-Veluwe. Daarom maken zij bezwaar tegen de omgevingsvergunning zoals die er nu ligt.

,,Bij een ongunstige windrichting valt er soms buiten geen normaal gesprek te voeren en dringen de bassen diep in de huizen door’’, aldus wethouder Jaap Groothuis van de gemeente Nunspeet. ,,Wanneer de wind gunstig staat, dan is de overlast beperkt. Wij vinden dat er meer rekening gehouden moet gehouden worden met de overlast die de zware bastonen veroorzaken en de overdracht van het geluid -met meewind- naar de overkant van het Veluwemeer.”

Overlast

Tijdens de laatste editie van Lowlands konden inwoners van de Noord-Veluwe die overlast ervoeren een appje sturen naar een speciaal nummer. Er kwamen meer dan honderd meldingen binnen, die voornamelijk gingen over basgeluiden en het feit dat de muziek tot diep in de nacht doorging. Nunspeet, Elburg en Oldebroek pleitten eind vorig jaar daarom voor een open discussie over het terugdringen van de geluidsoverlast en het vervroegen van de eindtijden van muziekfestivals Lowlands en DefQon1.