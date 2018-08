Veluwe klaagt ruim honderd keer over Lowlands

vermist Wat gebeurde er 35 jaar geleden met Eefke Wolf uit Wezep?

16:13 Afgelopen zaterdag was het exact 35 jaar geleden dat Eefke Wolf op slag verdween. De politie Oost-Nederland vraagt opnieuw aandacht voor haar vermissing. Het is al die jaren een raadsel gebleven wat er met de destijds 25-jarige Wezepse is gebeurd.