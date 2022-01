Veluwe maakt zich op voor verrassend 2022

Vissersbruggetje

De verrassing van het vissersbruggetje in Harderwijk is vorige week al verklapt. De nieuwe brug over de Vissershaven komt niet dit voorjaar, zoals gepland, maar eind 2022. De benodigde materialen zijn er pas na de zomer, vertelde de wethouder. Wel zal over enige tijd het nieuwe havenkantoor in gebruik kunnen worden genomen; ook dat is overigens maanden later dan verwacht. Het is - in historische stijl - gebouwd op de hoek van de boulevard en de Havendam. Het aantal toeristen dat Harderwijk over water bezoekt is de afgelopen jaren sterk gestegen. En het plafond is nog niet in zicht, volgens de havenmeesters.