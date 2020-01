Veluwe nog meer in trek bij Nederlanders: jaarlijks twee miljoen vakanties

UpdateHet aantal binnenlandse vakanties naar de Veluwe blijft stijgen. In 2019 waren dat er in totaal ruim twee miljoen (2.042.000). Dat blijkt uit het jaarlijkse ContinueVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO.

Uit het onderzoek, waarin vakantiegedrag van Nederlanders wordt geanalyseerd, blijkt dat de Veluwe in 2019 wederom de populairste vakantiebestemming was onder Nederlanders met een marktaandeel van 12%.

De Groningse, Friese en Drentse zandgronden en de Noordzeebadplaatsen nemen in het onderzoek de tweede en derde plaats in met beide 11%. Gelderland komt in het onderzoek overigens als favoriete vakantieprovincie naar voren met ruim drie miljoen vakanties.

Stijging herfst/winter

Herre Dijkema, directeur van Visit Veluwe, is blij met de cijfers. Die zijn volgens hem mede het gevolg van beleid om toeristen te lokken naar minder bekende plekken op minder gangbare momenten naar de Veluwe.

,,Hiermee wordt kwetsbare natuur ontzien en profiteren meer delen van de Veluwe van het bezoek. De stijging van het bezoek in de herfst met 34,4 procent en in de winter met 30 procent laat naar ons idee zien dat we in deze opzet slagen.”

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog (toerisme) is trots op het feit dat toeristen Gelderland en de Veluwe in het bijzonder, goed weten te vinden. ,,Het bevestigt ook dat het belangrijk is dat we hard blijven werken aan een verantwoord gebruik van alle het mooie wat de provincie te bieden heeft.”

Toeristen

Van de ruim twee miljoen vakanties, betrof 1,76 miljoen een zogenaamde ‘toeristische vakantie’. Volgens het CVO zijn dat ‘vakanties in gehuurde accommodaties’. Daarvan noteerde de Veluwe een stijging van ruim 16%.

De rest van de vakanties betreft volgens het CVO ‘vaste standplaatsvakanties’ . Dat zijn vakanties die worden gevierd in een eigen, tweede woning of stacaravan en dergelijke.

Landelijke daling

Het totaal aantal binnenlandse vakanties nam in Nederland in 2019 met 1,5% licht af ten opzichte van het jaar ervoor (-261.000 vakanties). De ontwikkeling in Gelderland (toename van 6,1%) week hier in positieve zin vanaf.